Ibrahima Mbaye Sopé sur la télévision : « elle tue le théâtre »

GALSEN221 – Ibrahima Mbaye Sopé, dans un entretien accordé au journal EnquêtePlus, est revenu sur les problèmes rencontrés par le théâtre au Sénégal. Il explique pourquoi il cible la télévision comme étant responsable des difficultés rencontrées dans ce secteur.

« Je le dis tout le temps. La télévision tue le théâtre. On ne cessera jamais de le dire. La création théâtrale est très chère. On répète pendant au moins trois mois. Il y a le transport, les costumes, la régie, l’écriture, etc.

C’est cher. Malheureusement, au Sénégal, je dirais même en Afrique, on passe trois mois à créer pour jouer le spectacle deux ou trois fois. On n’a pas cette politique qu’ont les pays européens ou même maghrébins où, pour une création, on peut avoir au moins une vingtaine de dates. On est à peu près sûr de pouvoir rentabiliser sa création. Au Sénégal, cela n’existe pas.

Les gens préfèrent rester dans leurs chambres et y suivre des pièces de théâtre. C’est pour cela que je dis que la télévision tue le théâtre à petit feu. Les gens se ruent vers ça parce qu’ils y gagnent de l’argent. Ils y gagnent en notoriété, en business et en argent », déplore-t-il.

Galsen221.com