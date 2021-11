Inorie FOTSO, visage africain du leadership féminin au service de l’Humain.

Le 21e siècle naissant est un siècle palpitant d’évènements et de rebondissements spectaculaires qui donnent la redoutable impression de s’acheminer inéluctablement vers Armageddon offrant ainsi à l’homme la possibilité de se débattre pour sa survie. De terribles questions existentielles, qui assaillent la conscience de l’être humain et la prennent en otage, desquelles il lui est loisible d’user pleinement de la capacité de son génie créateur pour se liberer. C’est ainsi que, dans ce chaos généralisé d’un monde en déperdition, des hommes et des femmes, porteurs de valeurs de solidarité, de paix , de travail et de philanthropie comme Inorie FOTSO, se battent en donnant volontiers leur corps en holocauste pour tenter de trouver des solutions qui garantissent la survie de l’espèce humaine et des milliers d’êtres vivants qui peuplent sa planète. Un geste salutaire d’Acteurs africains épris d’amour pour le continent noir qui doit être non seulement magnifié mais aussi et surtout signifié à la postérité pour répondre efficacement à l’interpellation de l’instinct de survie. De ces braves hommes et femmes, ces vaillants combattants qui ont fini de jurer que « le Noir n’ira plus chercher l’espoir sur les décombres du désespoir », la silhouette rayonnante et pleine d’espérance de la fille aux casquettes multiples, Inorie FOTSO, émerge et s’impose par sa personnalité, son charisme et son humanisme. Cette femme audacieuse, affable et attentionnée, au génie multidimensionnel et multiforme, affirme et confirme son leadership dans des domaines aussi bien variés que novateurs, jadis, exclusivement réservés à la gent masculine.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Mieux, à travers sa fondation, (The Inorie’s Foundation), elle a réussi à imprimer un visage humain aux multiples actions humanitaires qu’elle mène depuis quelques années sur le continent africain et dans le monde comme pour perpétuer les bonnes pratiques héritées de son défunt père milliardaire. Fille de feu Victor et de sa Majesté, la Reine Marie-Florence FOTSO, Inorie a eu un parcours dont l’exemplarité et surtout la singularité forcent le respect et l’admiration. Consciente des défis multiples d’un monde en globalisation, elle s’est préparée à exercer plusieurs métiers qui la prédestinent à cet excitant titre de Femme-leader dans une société patriarcale et phallocrate où les femmes sont confinées dans l’accomplissement de taches rustiques à cotes des hommes. Par son sérieux, sa ténacité, son obsession du travail bien fait, sa passion, son abnégation à atteindre ses objectifs et son attachement au respect de la dignité de l’être humain, Inirie FOTSO a réussi à se frayer une place de choix et s’imposer comme figure emblématique féminine autour de laquelle se construira l’Afrique de demain, une Afrique enfin décomplexée et unie. Par sa générosité sur fond de reconnaissance à son continent, l’Afrique, elle met son énergie, son intelligence, son temps et sa propre fortune (fruit de son travail) au service des humains en situation de précarité avancée.

Un humanisme (au sens d’’anthropocentrisme réfléchi qui met l’homme au centre de ses préoccupations ), agissant en faveur des populations de la région méridionale du Sénégal, la Casamance, est la preuve concrète de son attachement aux principes cardinaux de respect de la dignité humaine pas seulement au Cameroun( son pays natal), en Afrique et partout où ceux-ci sont menaces du fait de l’action de l’homme ou du fait des catastrophes comme c’est le cas avec cette pandémie a corona virus appelé Covide 19. Une initiative salutaire qui se donne à lire comme une parfaite illustration de l’intégration africaine ou mieux, comme un hymne à l’humain. Ne sommes-nous pas en droit de dire qu’Inorie, c’est Aline Sitoe ressuscitée ! Qui peut lui resister ? En tout cas, les concurrents pour le Prix du Meilleurs Artiste de la Diaspora « Eucher to AWARDS 2021 » sont avertis !

Advertisement. Scroll to continue reading.

Avec Inorie FOTSO et sa fondation, l’afro pessimisme, une doctrine en passe de devenir une philosophie du désespoir, va bientôt déménager de l’Afrique pour laisser enfin la place à l’afroptimisme.