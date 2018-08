Insulté après son soutien à Booba : Sidiki Diabaté se rétracte

GALSEN221 – Sidiki Diabaté avait posté sur les réseaux sociaux un message de soutien à Booba qui s’était battu quelques heures plutôt avec Kaaris à l’aéroport d’Orly. Le texte de l’artiste malien disait : « lion reste un lion et il est imbattable mon frère nous sommes des lions force a toi le duc tu as le soutien de ton Griot et de ton frère la famille reste la famille ». Un soutien qui n’est pas bien passé sur la toile, plus particulièrement en Côte d’Ivoire d’où est originaire Kaaris, puisque les internautes l’ont pris à partie. A preuve, la publication comptait pas moins de 3000 commentaires uniquement sur Facebook. Pour se racheter, notamment auprès des ivoiriens où il était jusque-là très apprécié, l’ami du rappeur d’origine sénégalaise a posté un nouveau message.

« Mon statut en soutien à Booba n’était pas pour mettre de l’huile sur le feu. Loin de moi cette idée. J’aime profondément la Côte d’Ivoire et les ivoiriens parce que ce pays y est pour beaucoup dans le succès de ma jeune carrière musicale. Ici je me sens chez moi.

Booba, pour ceux qui ne le sauraient pas, m’a beaucoup aidé à mes débuts sans rien attendre en retour . Je le suis reconnaissant. J’espère de tout mon cœur que ce problème avec Kaaris trouvera une issue heureuse pour le bonheur des fans et de la musique.

A tous ceux qui ont été blessés par mon post mes sincères excuses, il n’y avait rien d’intentionnel juste de la reconnaissance à quelqu’un qui a été là pour moi quand j’en avais besoin. »