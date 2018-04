Insulté sur Twitter, Mame Biram Diouf répond avec classe

GALSEN221 – Mame Biram Diouf est un joueur qui a toujours fait montre depuis le début de sa carrière d’une mentalité de fer. L’international sénégalais l’a une nouvelle fois prouvé après avoir été traité de « fils de » (la décence ne nous permettant pas de reproduire de tels propos, ndlr) sur le réseau social Twitter. Plutôt que de contre attaquer et de verser dans la polémique, l’attaquant de Stoke City a apporté une réponse pleine de classe à l’insulteur. « Les critiques font partie de notre travail, nous devons y faire face et les accepter. Mais pas ça », a d’abord réagi Mame Biram avant d’ajouter que « malgré cela, notre seul but est de lutter à chaque match pour maintenir ce grand club en Premier League ». Suite à cette affaire, il a reçu le soutien des fans de son club.

