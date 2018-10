GALSEN221 – Depuis quelques jours, les Sénégalais sont nombreux à s’interroger sur la fréquence de la radio de Dj Boubs, Mamadou Ibra Kane, Alassane Samba Diop et compagnie. Ils ont raison. Ils connaissent bien la « 90.3 » sur laquelle les anciens du Groupe Futurs Médias vont retransmettre. Et pour cause, autrefois, elle était la propriété de la radio Nostalgie. La célèbre. Si elle a l’ambition de devenir les numéros un dans son domaine, la bande à Mamadou Ibra Kane a choisi de s’approprier la fréquence de la radio qui était il y a encore quelques années confortablement installée sur le trône du monde de la radio sénégalaise. Un tel choix pourrait donc s’expliquer par le fait que les populations maîtrisent bien la fréquence et que cela donne des airs de déjà-vu. Nous leur souhaitons en tout cas davantage de réussite et de longévité que leurs prédécesseurs.