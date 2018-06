Italie – Assane Diallo: La thèse d’un crime raciste avancée

On en sait un peu plus sur le ressortissant Sénégalais, du nom de Assane Diallo tué par balle en Italie. La thèse d’un meurtre raciste n’est pas à écarter selon un site italien. Assassiné à Corsico, le défunt Assane avait eu une dispute, dans un bar, la veille du drame. La cause, il a été insulté pour sa couleur de peau.

Tué par six (6) balles tirées à bout portant, Assane Diallo, âgé de 54 ans laisse derrière lui une femme et une fille de 11 ans. Son corps a été retrouvé à Via delle Querce à Corsico, dans la région de Milan. Les enquêteurs n’excluent aucune hypothèse, selon le site italien globalis…

Le défunt sénégalais travaillait dans le secteur de la sécurité. Et toujours selon le site, il avait de petits précédents datant de 20 ans, pour avoir utilisé de faux billets.

Ce sont les voisins qui ont donné l’alerte vers 23 heures, après avoir entendu des coups de feu. La piste la plus troublante est évidemment celle du crime raciste, soutenue par sa femme Olivia. « Hier soir, il a eu une dispute dans un bar où il était très connu. Un homme l’a insulté pour la couleur de sa peau et il a réagi, je lui ai dit de rentrer à la maison, il ne m’a pas écouté (…)Nous voulions nous éloigner de ce pays raciste et maintenant ils l’ont tué« , a réagi Olivia.

