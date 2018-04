Justice : l’ancienne Lionne du basket Rokhaya Pouye condamnée

Trois mois avec sursis pour l’ancienne basketteuse Rokhaya Pouye dite « Aya ». Elle a été condamnée hier par le tribunal correctionnel de Dakar pour abus de confiance et doit en outre verser 10 millions de franc cfa de dommages et intérêts. L’association des internationales et anciennes basketteuses et anciennes basketteuses du Sénégal (AIABS) a finalement eu raison sur elle. C’est d’ailleurs après son élection contestée qu’elle a fait l’objet d’une plainte de la part d’Aida Ndong, une ancienne Lionne du basket l’accusant du basket l’accusant d’avoir dissipé leurs finances selon Enquête repris par Senegal7 à travers ces lignes.

A la barre le 8 mai dernier, la plaignante a reproché à la prévenue, d’avoir organisé un bal, sans l’avis du bureau. Au total, Mme Ndong soutient que l’ancienne capitaine a fait s’envoler 40 millions de franc cfa provenant des sponsors, des mécènes et des subventions de la primature. A l’en croire, cette dernière leur offre chaque année 5 à 10 millions ainsi que des billets d’avion.

Galsen221.com