Justice: le montant des dégâts causés par Booba et Kaaris à l’aéroport d’Orly

L’addition risque d’être salée. Alors que Booba et Kaaris vont être jugés ce vendredi après-midi en comparution immédiate au tribunal de Créteil avec neuf membres de leur entourage, principalement pour violences aggravées, on en sait un peu plus sur le montant des dégâts occasionnés par leur bagarre mercredi à l’aéroport d’Orly.

La rixe entre les clans des deux rappeurs dans une zone d’embarquement à Orly, sous les yeux de passagers éberlués, a entraîné de légers retards de vol et la fermeture temporaire du hall d’embarquement où elle a eu lieu.

54.000 euros de dégâts au duty-free

Aéroports de Paris a déposé plainte pour « trouble à l’ordre public avec préjudice d’image et financier », ainsi que « mise en danger de la vie d’autrui », la bagarre ayant empêché la mise en place d’un périmètre de sécurité autour d’un bagage abandonné, a indiqué un porte-parole. Une deuxième plainte a été déposée par Air France qui a chiffré à 8.500 euros son préjudice dû aux retards subis par plusieurs de ses appareils.

Enfin, le gérant de la boutique de duty-free, qui a également déposé plainte, a lui fait état de 54.000 euros de dégâts, selon cette même source.

20minutes