kawtef à Diamniadio :Deux apprentis nio done heuthio client bi beu danel ko ci rigole bi (VIDEO)

Diamniadio est au cœur d’un important projet d’aménagement du territoire, la Plateforme du Millénaire.

Il s’agit de réaliser sur un site de 2 500 ha une plateforme permettant d’accueillir de nouvelles activités industrielles et commerciales, de délocaliser des activités administratives, industrielles et commerciales existantes et de mettre en place un cadre propice à la réalisation d’équipements marchands en partenariat avec les secteurs privés étrangers. Université et habitations modernes font partie de ce projet ambitieux.

Un TER partant de Dakar centre jusqu’au nouvel aéroport international dont l’une des gares desservira Diamniadio est en cours de finalisation (ouverture prévisionnelle en décembre 2021). Ce TER sera le complément indispensable à la desserte autoroutière actuelle de Diamniadio qui connaît déjà des bouchons.

L’objectif principal de Diamniadio est la délocalisation de l’administration d’Etat très engorgée à Dakar de plus, Diamniadio permettra aussi de soulager la densité de la capitale Dakar trop peuplée pour supporter l’exode que connait les populations rurale de la sous région.

En outre, les dessertes routières entre le site et les principaux pôles économiques du pays (en l’occurrence Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack et Fatick) devraient être améliorées de manière significative. Une autoroute à péage reliant la ville à la capitale est inaugurée depuis 2013 2 et la mise en service de futurs tronçons autoroutiers se poursuivra vers le Sud du pays jusqu’à Kaolack dans les années à venir (sections déjà ouvertes à la circulation en fin d’année 2017 de Diamniadio à Sindia via le nouvel aéroport international de Dakar).