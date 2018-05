Kiné Badiane apporte des éclaircissements sur son divorce avec Hamady Badiane

Les danseurs attitrés de Waly Seck et de Viviane Chidid, réputés dans le show-biz, traversent une période trouble et sont en instance de divorce. Ils s’agit bien entendu de Hamady et Kiné Badiane.

Selon certaines informations qui circulent, l’infidélité serait au cœur de la divergence entre les conjoints. Une question que l’une des protagonistes, en l’occurrence Kiné Badiane, refuse d’aborder.

Au bout du fil, elle consent tout juste à confirmer sa séparation avec son danseur de mari. S’agissant des raisons, elle est restée évasive, mais a tout de même balayé, d’un revers de main, les accusations qui la mettent en faute face à l’échec de leur couple.

« Je suis une musulmane et je crois au sacrement du mariage. Jamais au plus grand jamais, je ne mettrais en péril mon ménage et ma réputation en posant des actes contraires à ma religion. Même dans le milieu de la danse dans lequel j’évolue, j’ai toujours été irréprochable. Quand je suis dans une relation, je fais en sorte que tout se passe pour le mieux. Ainsi, je n’aurais pas à avoir honte, si cela venait à se terminer. De mon côté, je dirais que c’est zéro faute. La séparation ne vient pas de moi. Je n’ai rien à me reprocher. Hamady, c’est mon ami, nous sommes en de bons termes », a réagi Kiné Badiane.

Avec iGFM