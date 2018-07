Kya, Bijou, Mado, Marianne : elles rendent hommage à Pape Cheikh Diallo après son prix

Un prix a été décerné à Pape Cheikh Diallo à New York pour son rôle auprès d’enfants de milieux défavorisés. Cette consécration a été délivré par la Fondation « 1000 Shades of Women » en collaboration avec le Fonds de Secours de la Commission Internationale des Droits de l’Homme. Sur ce, son épouse Kya Aidara et ses collègues animatrices ont exprimé leur joie sur les réseaux sociaux.

Si Madame Diallo a préféré mettre des photos pour féliciter son époux, Bijou Ndiaye, elle, a fait une petite publication pour Pape Cheikh sur son compte Instagram. « #Felicitation PCD je suis fière de toi « lit-on.

Quant à Marianne Siva, elle a préféré son compte Facebook pour formuler des prières pour Baye Cheikh : « Pape Cheikh Diallo, yalna Yallah fayela yiiw te dolila katanal. Fière de toi », écrit-elle.

Pour Mado, Pape Cheikh mérite cette distinction. Sur Facebook, elle lâche ces mots : « Machalla défe lou bakh rek mo Woor. Bon vent pour le reste car on sait que le meilleur reste à venir ».

Avec Senego