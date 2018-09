Vidéo: La danse de Mame Diarra (sen petit gallé) dans la rue au Mexique”

Qui est Mame Diarra, connue des Sénégalais grâce à l’émission Sen petit Gallé, elle se décrivait comme suit: «Je suis née en France en 2000. Mon père est directeur d’entreprise, ma mère femme d’affaires. En 2006-2007, Maman a décidé de s’installer définitivement au Sénégal et m’a amenée avec elle. Depuis lors, je vis au Sénégal, plus précisément à Liberté 6. C’est ici que j’ai fait tout mon cursus scolaire. J’ai fait l’école primaire à Yawuz Selim. J’ai beaucoup appris là-bas. Après la sixième, maman a décidé de mon transfert à Jeanne d’arc, où j’ai fait la cinquième, la quatrième et maintenant la troisième. J’ai quitté Yawuz Selim juste parce que je compte aller poursuivre mes études en France après le Brevet.