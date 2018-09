La “lettre d’amour” de Baba Hamdy à Wally Seck

Au Sénégal on se parle beaucoup téléphone et on se rencontre souvent. Cependant c’est pour donner le bon exemple et sensibiliser un peu plus la jeune génération que je t’envoie cette missive. Cette lettre ouverte a pour objet d’apprendre aux jeunes garants du futur, à dire BRAVO et MERCI.

Cette belle propension à remercier et encourager nos dignes fils qui représentent avec bravoure et courage notre pays aux quatre coins du monde. Wally tu as grandi et tu as su te battre et tenir comme un lion pour pouvoir émerger au sein de cette jungle qui est sans pitié. Ce qui me touche le plus dans votre démarche c’est quand je vois ton staff, tes amis et compagnons autour de toi on n’arrive pas à faire la différence entre qui est qui et qui fait quoi. C’est ça la générosité et cela me touche énormément et je tenais à le manifester publiquement. Tu as donné espoir à beaucoup de jeunes chanteurs et artistes à l’instar de notre ainé Youssou Ndour .

Tu as le sens du partage et tu veux que tout le monde goute aux petits bonheurs de la vie. Tu as mon soutien fraternel et mes encouragements. Comme disait le président Wade, c’est le Sénégal qui gagne. Bonne chance Wally, le Sénégal te regarde et sache que tu peux compter sur moi. J’ai vu que tu ‘as grandi et tu as muri. Ce n’est pas une répétition mais ça m’ a marqué et c’est important pour chacun d’entre nous. Je te souhaite plein succès et te réaffirme mon soutien fraternel.

Baba Hamdy / 1000 mélodies