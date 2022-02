La petite Aïcha fade réalise son rêve en rencontrant son joueur préféré Cheikhou Kouyaté (VIDEO)

La Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) 2021 est la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football. Le tournoi devait initialement avoir lieu en 2021 mais, en raison de la pandémie de Covid-19, il est reporté et se déroule finalement du 9 janvier au 6 février 2022, son nom « CAN 2021 » restant toutefois inchangé1. Le pays hôte de cette coupe d’Afrique des nations est le Cameroun, et ce pour la 2e fois, après une précédente édition accueillie en 1972.

Vingt-quatre nations participent à la compétition. Le Sénégal remporte la CAN pour la première fois de son histoire en s’imposant aux tirs au but devant l’Égypte le 6 février 2022. Le Camerounais Vincent Aboubakar est le meilleur buteur (huit buts) et le Sénégalais Sadio Mané est désigné par la CAF, meilleur joueur de la compétition.

