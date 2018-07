La série « Wiri Wiri » crée une divergence d’opinion entre Oustaz Makhtar et Ahmed Khalifa Niasse

GALSEN221 – La deuxième saison de la série « Wiri Wiri » a fait du viol et de ses répercutions l’un des principaux thèmes. Pour contextualiser les faits, Junior est amoureux de Lalia qu’il veut épouser mais le problème réside dans le fait que, par le passé, le père de Junior avait abusé de Lalia qui n’était alors qu’une jeune fille inocente. Pour savoir s’il peut se permettre d’épouser Lalia malgré ce gros couac, Junior s’est rendu chez Oustaz Makhtar Sarr qui s’est basé sur un livre pour lire que la religion musulmane lui autorise en effet à se marier avec Lalia malgré les rapports intimes qu’elle a entretenus avec son père. Jusque-là, il n’y a aucun problème.

Toutefois, dans l’épisode qui a été diffusé hier, lundi, Daddy Guèye, le père de Lalia, est allé à la rencontre d’Ahmed Khalifa Niasse qui a pour sa part soutenu que l’union ne peut être scellée var n’étant pas permis.

Un discours contradictoire qui étonne fortement lorsqu’on sait que, au-delà même du téléfilm, Oustaz Makhtar Sarr et Ahmed Khalifa Niasse sont connus pour leurs connaissances religieuses. Leur divergence pourrait donc aller plus loin que le téléfilm, au vu de la réaction des téléspectateurs et internautes qui souhaitent que la lumière soit faite à ce sujet. Nous espérons que les producteurs ont tout prévu et que le débat sera très prochainement clos.

Galsen221.com