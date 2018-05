La vidéo de l’arrestation de Cheikh Yerim Seck en pleine prière

La prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel on s’adresse à Dieu ou à une divinité ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou de la divinité.

On distingue trois types de prières : la prière d’intercession (pour demander un bienfait pour quelqu’un ou soi-même), la prière de confession, et la prière de gratitude. Elle est parfois présentée comme une attitude intérieure, méditative, quand elle ne contient pas explicitement de requête et cherche à produire un sentiment d’unité avec Dieu ou la divinité