Lancement du Ter: Les pas de danse de Fatou Ndiaye « Fouta Tampi »

Aux yeux de Fatou Ndiaye, « Fouta n’est plus fatigué ». Après avoir tourné le dos au collectif « Fouta Tampi » et déposé ses valises chez Macky Sall, Fatoumata Ndiaye ne cesse de faire parler d’elle.

Ce lundi, lors de la mise en circulation officielle du Train express régional (Ter), elle n’a pas encore manqué d’attirer les regards vers elle, en se déchaînant sur un son de Youssou Ndour.

rappel des faits

Dans la perception populaire, elle est passée de Che-Guevara à proche du système qu’elle dénonçait. Sa langue est devenue moins acerbe, elle fréquente chanteurs, danseuses et influenceurs, tout en criant sa proximité avec Antoine Félix Diome. Mais contre l’impression que son attitude renvoie, Fatoumata Ndiaye dite Fouta Tampi se défend.

De Fouta Tampi, elle est passée à Fouta Tampaani. Sur les plateaux télé, Fatoumata Ndiaye disait, à qui voulait l’entendre, que son terroir était oublié de tous les gouvernements du Sénégal. Celui de Macky Sall qui n’était pas non plus en reste, n’avait pas été épargné par ses quolibets… Seulement, la coordonnatrice du mouvement contestataire semble n’être plus «Tampi» pour ne pas dire «fatiguée». Elle mène maintenant une vie de star. Les principes, les combats pour Fouta ? Fouta Wéli. Des observateurs, telle que la journaliste Aissatou Diop Fall, avaient crié leur tristesse et leur compassion pour celle chez qui, on avait commencé à déceler un changement de discours. Et de veste. Fatoumata Ndiaye, quelques mois avant ces changements, disait pourtant que Macky Sall avait trahi son Fouta. Aucune réalisation de la part du président et de son gouvernement. Mais, c’était au début, lorsqu’elle brandissait encore sa casquette de révolutionnaire sur certains plateaux. Peu de temps passera et on l’entendra louer un début de réalisation : la coordonnatrice du mouvement qui a atteint une aura quasi nationale en peu de temps avait été ainsi contactée, directement, par le ministre Mansour Faye, qui lui a annoncé le début des travaux. Une route…

