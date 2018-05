L’anecdote de Carlou D sur le ramadan : « le ventilo, mon malaise et l’eau »

GALSEN221 – Carlou D est un musulman pratiquant. Dans les colonnes de L’Observateur, l’artiste a livré une anecdote durant le mois de ramadan, le concernant. Nous vous proposons de lire in extenso l’histoire racontée par le « Lion D ».

« Même étant jeune garçon, j’ai toujours respecté le mois du Ramadan. Ce que je continue de faire. Un jour, alors que je m’étais rendu à Kaffrine sous une forte canicule, en plein Ramadan qui plus est, j’ai vécu un malencontreux concours de circonstance.

Imaginez-vous que je quitte Dakar pour faire des kilomètres à la ronde sous une chaleur d’étuve, tenaillé par la faim, j’arrive vers 14 heures à la maison où je devais séjourner. Une fois installé, on m’allume le ventilateur pour certainement me procurer un peu de fraîcheur. Toutefois, c’est l’effet contraire qui s’est produit. C’est comme si c’étaient des braises qui sortaient de l’appareil. Je n’ai rien compris de ce qui se passait avant de me retrouver par terre. Je me suis carrément évanoui.

Mes hôtes se sont aussitôt rués sur moi pour tenter de me faire revenir à moi. Ils me versaient alors de l’eau sur le visage. Comme j’avais honte de leur dire que j’avais faim, j’en ai profité pour boire quelques gorgées d’eau qui servait à me réanimer, à leur insu.

Le plus drôle dans l’histoire, c’est que j’ai continué à jeûner, malgré le malaise. Et à l’heure de la rupture, j’ai mangé avec tout le monde. »

