Le coup de gueule de Mame Mactar Gueye: « Celui qui réussira à faire taire Jamra n’est pas encore né»

Mame Mactar Guèye est plus que jamais déterminé à mener le combat pour la préservation de nos valeurs. Et dans un post, il met en garde les comploteurs et conspirateurs qui essayent de jeter le discrédit sur l’Ong islamique créée en 1983. A l’en croire, celui qui réussira à faire taire Jamra n’est pas encore né

Nous rappelons aux comploteurs et conspirateurs de tout acabit que l’Ong islamique Jamra a été créée en février 1983, soit 38 ans de combats et de réalisations concrètes :

– 38 ans d’alertes,

– 38 ans de luttes constantes contre la dégradation des mœurs,

– 38 ans de combats contre les lobbies homosexuels et maçonniques,

– 38 ans de bras-de-fer contre les dérives audiovisuelles, et contre le fléau du trafic de drogue -que Jamra a réussi, grâce à Dieu, à faire criminaliser, à travers la loi 2007-31 du 30 novembre 2007, dite “Loi Latif Guèye”;

Le tout soutenu par une défense intransigeante des nobles valeurs de notre sublime religion, et la préservation des nobles enseignements du Messager d’Allah, Seydouna Mouhammad, psl.

Nous pouvons donc dire avec assurance que celui qui réussira à faire taire Jamra n’est pas encore né!

Le combat continue !

