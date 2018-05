Le message poignant de Lysa Dionne à son amoureux Pod

GALSEN221 – C’est un secret de polichinelle, Pod est en couple avec Lysa Dionne, puisque c’est le nom de sa douce moitié. Alors que leur mariage est annoncé, la jolie jeune femme a partagé un message poignant en direction de l’acteur, si on en croit nos confrères de Sanslimites.

« Tu es ma raison de vivre, mon espoir et le reve que je n’ai jamais eu dans ma vie et peu importe ce qui nous arrivera dans le future,chaque jour où nous sommes ensemble est le jour le plus heureux de ma vie. Je serai toujours à toi mon amour », aurait-elle écrit dans une publication accompagnée d’émoticônes représentant notamment un cœur et une bague.

Galsen221.com