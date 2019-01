Victime de fake News, l’épouse du ministre Mame Mbaye Niang a décidé de porter l’affaire devant la justice. Selon nos informations, elle a porté plainte pour débusquer ceux qui ont véhiculé la fausse information selon laquelle ce serait elle qu’on voit dans la vidéo qui, depuis quelques jours, a commencé à circuler sur le web, d’abord via les réseaux sociaux avant d’être reprise par plusieurs sites. On y voit une dame assise sur un fauteuil et en train d’exhiber plusieurs liasses de billets de banque. Une grosse somme qui pourrait avoisiner la cinquantaine de millions selon un spécialiste de caisse dans une banque, interrogé par Emedia.sn. En accusant la femme de Mame Mbaye Niang d’être la dame en question, la vidéo est très vite devenue virale, et, en cette période pré-électorale certains ont vite fait d’accuser son mari, responsable politique au sein du parti au pouvoir.

Vidéo de la femme manipulant des liasses de billets de banque présentée comme l’épouse de Mame Mbaye Niang : C’est du toc Un individu malintentionné a posté hier, sur Facebook une vidéo, dans laquelle une dame manipulant des liasses de billets de banque est présentée comme l’épouse de Mame Mbaye Niang. Mais quoi de plus faux ! Car, selon SourceA, la dame, dont il est en question dans ladite vidéo, est une Commerçante malienne. Issue d’une famille très riche.

