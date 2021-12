Les images du mariage d’Ousmane Dembélé

Tout va presque pour le mieux pour Ousmane Dembélé. Si les performances du FC Barcelone sont encore inconsistantes, l’ailier est sur le point de prolonger en Catalogne et vient, surprise, de se marier.

La nouvelle est venue de plusieurs photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux. L’international français et sa compagne se sont en effet dits oui, en toute discrétion, dans le respect des rites musulmans et un mariage marocain.

Plusieurs extraits vidéos montrent l’ancien joueur du Stade Rennais, tout sourire et bien habillé, dans une ambiance très festive au milieu de sa famille et de ses amis.

Son mariage a suscité de nombreuses réactions, beaucoup espérant que ce bel événement lui permettra « de progresser dans sa vie » et de se montrer « plus professionnel », alors que plusieurs de ses retards aux entraînements sont pointés du doigt.

Blessé jusqu’à la mi-novembre, Ousmane Dembélé retrouve du temps de jeu avec le Barça et reste sur deux passes décisives lors des deux dernières rencontres contre Elche et Séville. En espérant pour lui qu’il puisse véritablement enchaîner et permettre à son club de sortir de son marasme actuel.

