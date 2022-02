Les nouvelles révélations de Khalifa Rappeur après l’attaque à Ouest Foire: « Danio yooni ay niit pour niou »(Vidéo)

Khalifa Ababacar Khoureychi Bâ dit Khalifa est un artiste particulier. Iconoclaste et anticonformiste, Khalifa se veut rappeur engagé, un porte-voix et un citoyen. Après 4 mois et 28 jours passés dans les geôles pour une accusation de vol fictive, selon lui, il plaide aujourd’hui activement pour la libération de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui, à son sens, est victime de la même injustice qui l’a frappé.

Très actif sur les réseaux, Khalifa Ababacar Khoureychi Bâ est un artiste particulier. C’est le fils du célèbre avocat Me Khoureychi Bâ. Il n’a pas emprunté le même chemin que son père. A l’inverse de celui-ci, Khalifa a choisi de se tailler une voie dans la musique. Khalifa Ababacar Khoureychi Bâ est un rappeur iconoclaste, un anticonformiste.

Au service de la défense des intérêts du Peuple, le rappeur ne boude pas son plaisir pour faire dans la dénonciation. On l’a vu prester lors du rassemblement de Aaar Li Nu Bokk à Guédiawaye sur l’esplanade du stade Amadou Barry. Emprisonné après avoir été accusé de vol, le rappeur se lave à grande eau et charge ses détracteurs qu’il continue d’accuser d’avoir fomenté un coup pour ternir son image. «J’ai été injustement emprisonné.

J’ai été mis au gnouf alors que je n’avais rien fait. On m’a privé de ma liberté durant 4 mois et 28 jours», se remémore le rappeur. Se considérant comme victime, le jeune rappeur récuse ceux qui l’avaient accusé de vol et qui sont à l’origine de son séjour carcéral. Se considérant comme «un rappeur engagé, un porte-voix et un citoyen», le fils du célèbre avocat ne se cache pas quand il s’agit de monter au créneau pour défendre l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. D‘ailleurs, il s’apprête à produire un single dont le titre sera «Libérez Khalifa Sall» avec qui il dit partager le même destin.

