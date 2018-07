Les pays dont les passeports sont les plus puissants au monde en 2018

GALSEN221 – Les Sénégalais sont souvent confrontés à des difficultés lorsqu’ils souhaitent voyager à l’étranger. Ce n’est pas le cas des 15 pays présents dans la liste ci-dessous. Et pour cause, ils possèdent les passeports les plus puissants au monde en 2018. En tête, on retrouve l’Allemagne qui permet de visite pas moins de 177 pays sans aucun visa. Pour la petite info, Le Pakistan, la Syrie, l’Irak et l’Afghanistan sont en bas du classement pour la seconde année consécutive car leurs passeports ne permettant de visiter que 30 pays voire moins.

1. Allemagne 177

2. Singapour 176

3. Danemark, Finlande, France, Italie, Japon, Norvège, Suède, Royaume-Uni 175

4. Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne, Suisse 174

5. Irlande, Corée du Sud, Portugal, Etats-Unis 173

6. Canada 172

7. Australie, Grèce, Nouvelle Zélande 171

8. République tchèque, Islande 170

9. Malte 169

10. Hongrie 168

11. Liechtenstein, Slovaquie, Slovénie 167

12. Lettonie, Lituanie, Malaisie 166

13. Estonie 165

14. Pologne 163

15. Monaco 162

Galsen221.com