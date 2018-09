GALSEN221 – Pape Diouf et Bébé Basse sont ensemble depuis de très nombreuses années. Depuis l’époque des vaches maigres, pour être plus précis. Une présence et un soutien sans faille qui ne laissent pas indifférent l’artiste. Il lui a en effet rendu hommage au cours de cet extrait tiré de l’entretien qu’il a accordé à nos confrères de Pikini. « Derrière chaque grand homme, il y a une grande dame », déclare entre autres Pape Diouf direction son discours élogieux.