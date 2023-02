A l’occasion de son 39ème anniversaire, Emmanuel Adebayor, né le 26 février 1984 à Lomé, est mis à l’honneur par nos confères de Foot Africa. Le célèbre buteur des Eperviers du Togo a connu une carrière exceptionnelle dans le monde du football.

Cependant, il est intéressant de noter que la vie du joueur a commencé avec une difficulté majeure à surmonter. En effet, dès sa naissance, Sheyi Emmanuel Adebayor ne marchait pas. Sa mère, Alice, a tout tenté pour trouver une solution à ce problème, mais toutes ses tentatives sont restées vaines. Elle a consulté des médecins, des curés, des marabouts et a parcouru le golfe de Guinée à la recherche de guérisseurs, mais rien n’a fonctionné.

Après avoir tout essayé, Alice a finalement décidé de se tourner vers l’église. Elle a prié pendant sept jours, pleuré, mais rien ne semblait se produire. Finalement, le septième jour, un miracle s’est produit. Le jour du miracle pour Adebayor. « Sur les coups de neuf ou dix heures, j’ai entendu des enfants qui jouaient dehors » a confié l’ex star des Gunners à Arsenal TV en 2009 avant d’ajouter : « Soudain, quelqu’un frappa dans un ballon qui atterrit dans l’église. Et là, et à la stupeur générale, un enfant se précipita vers le cuir : cet enfant c’était moi, évidemment ! »

Emmanuel Adebayor : « c’était un miracle footballistique ! »

Le « miracle footballistique », comme l’appelle Emmanuel Adebayor, s’est produit il y a presque quarante ans et depuis, il n’a jamais cessé de jouer au football. Aujourd’hui, à l’âge de 39 ans, le célèbre capitaine des Eperviers a inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire du football africain et mondial grâce à ses performances incroyables et ses exploits hors du commun.

En effet, Emmanuel Adebayor a remporté de nombreux titres tout au long de sa carrière, notamment le Ballon d’Or africain en 2008, a été classé 12ème au Ballon d’Or FIFA la même année et a été nommé meilleur joueur africain BBC de l’année en 2007. Il a également joué dans de grands clubs tels qu’Arsenal, Manchester City, Real Madrid et Tottenham, et a conquis le cœur des fans en honorant le continent africain partout où il est allé.