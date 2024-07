Balla Gaye 2 a battu Tapha Tine, dimanche 21 juillet. Cette victoire permet au Lion de Guédiawaye de redorer un peu son blason terni par les revers essuyés lors de ses deux dernières sorties, contre Boy Niang et Bombardier. Mais le fils de Double Less devra en faire encore plus pour retrouver son lustre d’antan.

Dans cette perspective, Aziz Ndiaye, qui s’occupe de sa carrière, cible Eumeu Sène pour une troisième confrontation avec son poulain. D’après Source A, il aurait entamé les démarches pour offrir à Balla Gaye 2 l’occasion de prendre sa revanche sur celui qui l’a battu deux fois. Le Pikinois réclamerait entre 130 et 150 millions de francs CFA, d’après le journal.

Alors que l’acte 3 de Eumeu Sène-Balla Gaye 2 est dans le circuit, la mère du champion de Guédiawaye fixe ailleurs pour son fils. «Que les gens sachent que nous sommes prêts à combattre contre n’importe quel adversaire, prévient Sadio Diatta dans des propos rapportés par Les Échos. Nous attentons tout le monde. Modou Lô, s’il le souhaite, nous l’attendons.»

Balla Gaye 2 a déjà affronté Modou Lô à deux reprises. Il s’est imposé chaque fois. Il est, avec Bombardier, l’un des deux lutteurs à avoir dominé le Parcellois.