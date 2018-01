Lutte: Un proche de Sa Thiès pris « en flagrant délit » chez Boy Niang

Cela pourrait se passer de commentaires, mais la lutte est une discipline qui a ses particularités. Un jeune qui s’est fait passer pour un proche de Sa Thiès a été pris chez Boy Niang, ce vendredi aux environs de 19h à Pikine.

L’entourage de Boy Niang très alerte a attrapé le visiteur avant de le presser de questions. « Il nous a fait savoir que c’est un proche de Sa Thiès et il veut aider Boy Niang à terrasser son adversaire d’autant qu’il est en froid avec lui », révèle le chargé de communication de Boy Niang, joint par Senego.

A l’en croire, le quidam a été transféré à la police de Pikine. « Quand il a été questionné, il a été identifié comme un proche du lutteur Sa Thiès et dans son répertoire, figurent en bonne place les contacts de Double Less, Sa Thiès et Balla Gaye », renseigne-t-il.

Mieux, l’entourage l’a identifié comme étant un préposé au Cumikaay de Sa Thiès lors de ses combats (voir photo).

Senego y reviendra avec de plus amples détails.

senego