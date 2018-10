Mada Ba sort de son silence. Disparue de la scène musicale depuis son pèlerinage à la Mecque, la diva qui était récemment dénichée par Senego dans une interview exclusive rompt le silence. En effet, depuis quelques temps le bruit court selon quoi Mada devrait être parmi les artistes invités de Pape Diouf à Bercy. Ce dernier en a même parlé au cours d’une émission disant son souhait ardent de réunir la famille du Lemzo Diamono avec Nder, Fallou Dieng, Salam Diallo, Mada Ba etc…

Pour remettre les pendules à l’heure, l’auteur de « My Baby » indique n’avoir point été contactée par le leader de la génération consciente et qu’elle ne sera pas du voyage à Bercy. « Non je n’irai pas à Bercy contrairement à ce qui se dit dans les médias. Le principal concerné en a peut être parlé à la télé, mais il ne m’a pas personnellement contacté pour m’inviter », précise Mada Ba au téléphone de Senego. Toutefois, Mada dit souhaiter le plus grand succès à Pape Diouf pour cet évènement.

Senego