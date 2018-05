Mise au courant du mariage en vue de Bouba Ndour, Viviane exige une demande en mariage

GALSEN221 – Bouba N’Dour et Viviane Ndour sont séparés depuis de très nombreuses années. Toutefois, leur histoire passionne toujours autant et de nombreuses rumeurs ont par le passé fait état d’un possible remariage. Une éventualité qui n’est plus d’actualité puisque la diva s’est mariée avec son très proche collaborateur Tapha, l’ex membre du groupe Da Brains avec qui elle s’affiche depuis un certain temps.

Le problème se trouve toutefois ailleurs. En effet, si nous souhaitons un heureux ménage aux deux tourtereaux, le point noir dans l’histoire réside dans le fait qu’ils aient décidé de s’unir la veille du mariage d’un certain… Bouba N’Dour.

Si nous savons que Tapha et Viviane Chidid ont été annoncés en couple depuis fort longtemps, il serait intéressant de se pencher sur le fait que l’heureux événement n’arrive que maintenant. 24 heures seulement avant que le frère du roi du Mbalakh ne décide de refaire sa vie.

Dans tous les cas, nous donnons notre langue au chat, tout en espérant que ceci ne soit qu’une (énorme) coïncidence. Quoi que.

Galsen221.com