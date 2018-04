Mariage entre Margot et Gora (Idoles) : les deux acteurs font la lumière sur cette affaire

GALSEN221 – Il y a énormément d’informations qui circulent sur la toile au quotidien et il arrive que plusieurs d’entre elles soient fausses. Fruit de l’imagination d’une personne bien inspirée. Et souvent, les principaux concernés ne sont même pas au courant de la nouvelle qui circule. Tel est le cas de Margot et Gora, tous deux acteurs dans la série « Idoles ». Ces derniers ont vu leur mariage être annoncé sur la toile à la surprise générale. Une information toutefois démentie par celui qui se fait appeler Gora Barham sur le réseau social Instagram où il a fait la lumière sur cette affaire de manière ironique.

Une publication partagée par GORA DIAGNE BARHAMA👑 (@gorabarham_official) le 17 Avril 2018 à 1 :47 PDT

