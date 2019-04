Mercato Médiatique : Malick Thiandoum quitte la Sen Tv et rejoint la concurrence

C’est officiel ! Malick Thiandoum quitte officiellement et définitivement la Sen Tv.

Malick Thiandoum a fait ses adieux lundi à Sen TV. Et des larmes ont perlé sur les visages. Tellement l’animateur principal de « Grand combat » avait fini de gagner la sympathie et de ses collègues et de la hiérarchie.

Les téléspectateurs de Grand Combat n’entendront plus les expressions favorites de l’ enfant de Ngaye, « dimanche… », « L’adrénaline monte », ou les cardiaques abstenez-vous ».

Malick, qui va poser ses baluchons à itélé, aurait depuis longtemps consommé son avis de démission, depuis plus de six mois, dit-on. Mais pour des questions que nous ignorons, il avait été maintenu dans ledit organe.

Après la Rts, une deuxième page se ferme pour Malick Thiandoum qui émarge désormais chez Mamoudou Ibra Kane.