Mondial 2018 – Equipe nationale : la nouvelle recommandation de Selbé Ndom

La voyante Selbé NDOM a donné en aumône 350 tablettes d’œufs pour la victoire des Lions. Elle a sillonné les quartiers de la banlieue dakaroise avec ses œufs.

Les œufs ont été convoyés à bord d’une voiture fourgonnette, ce lundi vers deux heures du matin, avant le coup d’envoi du match Pologne-Sénégal. Ses prédictions ont fait polémique mais la voyante présumée qui avait déjà annoncé une victoire des Lions trouve que ce sont ses oeufs qui ont fait effet. Certain ont également trouvé que c’est elle qui est à la base de la victoire des Lions. Sa maison était remplie de monde dès le coup de sifflet final du match. Hommes et femmes, tous âges confondus, l’ont prise d’assaut.

« Je recommande aux populations, particulièrement aux femmes, de porter des habits aux couleurs du drapeau du Sénégal. C’est ce que mes « compagnons djinns » m’ont révélé. Je ne connais même pas ceux qui ont venu me donner les œufs cette nuit. Les sacrifices ont été faits au milieu de la nuit du lundi 18 au mardi 19 de ce mois courant. Pourtant les gens ne me croyaient pas lorsque que j’avais dit aux autorités de sortir 350 tablettes d’œufs », a déclaré Selbé NDOM, devant la foule.

Ragaillardie, elle ajoute : « Je vous promets de vous dire ce que le Sénégal sortira comme sacrifice pour ses prochains matchs. Pour le moment, les femmes doivent toutes, porter des habits de couleur verte, jaune et rouge et les Lions auront de fortes chances de remporter leur prochain match. Et, si c’est fait, ils iront loin dans la compétition ».

Avec Walf-Groupe