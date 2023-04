Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, est devenu la risée de Tik Tok en raison de son anglais approximatif et de ses performances de chant médiocres. Cependant, il a prouvé que cela ne l’empêcherait pas de continuer à s’amuser en public en se produisant à nouveau sur le plateau de la Sen Tv, ce qui a provoqué un fou rire des animateurs et des téléspectateurs.

Les médias sociaux ont été inondés de vidéos ridiculisant le maire pour son anglais hésitant et son chant désastreux. Certains ont critiqué le maire pour avoir utilisé des termes inappropriés et pour avoir mal prononcé des mots. D’autres ont été plus indulgents, soulignant que le maire était un homme politique et non un orateur professionnel.

Cependant, le maire n’a pas été découragé par les critiques. Au lieu de cela, il a choisi de s’amuser et de profiter de sa nouvelle notoriété. Lorsqu’il a été invité sur le plateau de la Sen Tv, il a décidé de chanter à nouveau, cette fois en français. Sa performance n’était pas meilleure que la précédente, mais elle a provoqué un fou rire des animateurs et des téléspectateurs.

Les réactions à la performance du maire ont été mitigées. Certains ont salué sa capacité à rire de lui-même et à ne pas se prendre trop au sérieux. D’autres ont critiqué sa décision de chanter à nouveau, affirmant qu’elle montrait son manque de sérieux en tant que dirigeant politique.

Cependant, la plupart des gens ont simplement apprécié le moment de détente et de rire que la performance du maire a offert. Dans un monde souvent sombre et stressant, il est important de pouvoir rire et s’amuser de temps en temps.

En fin de compte, la performance de Dr Babacar Diop a rappelé à tous que la vie est trop courte pour s’inquiéter des critiques des autres. Il est important de profiter de chaque instant et de faire ce qui nous rend heureux, même si cela signifie chanter faux devant une audience de millions de personnes.