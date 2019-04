Youssou Ndour est habitué aux guichets fermés lors de ses spectacles. Le Roi du Mbalakh qui doit se produire ce samedi à l’Olympia de Paris, a déjà vendu tous les billets qui étaient disponibles.

Le retour de You dans la salle mythique de l’Olympia était très attendu. En préparant un concert unique qui sera riche en sons et lumières, You et le Super Etoile ont écoulé les billets il y a quelques jours. Le Mbalakh va encore raisonner dans la capitale française ce soir.