La bataille mystique fait rage entre les deux camps. Celui de Balla Gaye 2 et Modou Lô. Tout ce qui fera pour obtenir la victoire au soir du 13 janvier, ils sont en train de dérouler leur plan d’action

À Guédiawaye fief de Balla Gaye 2, c’est le branle bas. Notre source nous informe même s’ils ont quadrillé le quartier et qu’il faudra montrer patte blanche pour ne pas se faire lyncher par des vigiles aux aguets. Sur le plan mystique rien n’est laissé au hasard. Balla Gaye 2 a réussi à décrocher le renfort de sorciers venus de la Casamance nous informe notre source : « Depuis une semaine, ils sont la. Ce sont de puissants marabouts. Ils ont tenus à effectuer le déplacement pour assister leur fils Balla Gaye 2. » nous souffle t-il au bout du fil. Il poursuit pour dire que : « Depuis leur arrivée, ils sont d’attaque. Ils ne dorment presque pas. Ils veillent sur Balla Gaye 2 et ne cessent de prier pour sa victoire sur Modou Lô. Et pour que cette victoire soit plus éclatante, ils ont ordonné à Balla Gaye 2 d’immoler deux taureaux noirs le samedi soir au bord d’une plage à savoir la veille du combat. »

Avec ce renfort mystique, Balla Gaye 2 n’a pas ainsi lésiné sur les moyens financiers afin de battre pour la seconde fois son rival de tous les jours, Modou Lô. Réponse ce dimanche 13 janvier au stade LSS.

