Ndiolé Tall révèle l’origine de sa brouille avec Salla Bigué : « Depuis la sortie de mon clip avec Wally Seck… »

Au lendemain de la bagarre qui a mis de l’électricité dans l’air au Grand Théâtre, Ndiolé Tall, contactée par Dakaractu, a apporté sa part de vérité et révélé ce qui est à la source de sa brouille avec l’animateur Salla Bigué.

« Hier, il m’a trouvé assise à côté de Mame Less Thioune. Il m’a demandé de me lever comme si la chaise lui appartenait. Je l’ai fixé du regard sans piper mot. Sur ces entrefaites, il m’a giflée en présence de témoins, et s’est aussitôt agrippé sur moi, avant que des personnes ne viennent nous séparer. C’est ainsi que que je suis sortie appeler les préposés à la sécurité. Je n’ignore pas la loi et je ne vais pas laisser n’importe qui me frapper », a détaillé l’artiste.

Poursuivant son propos, elle éclaire : « Depuis la sortie de mon clip « Pararipi » avec Wally Seck, il (Salla Bigué) a changé de comportement à mon égard. Il ne répond plus à mes salutations et pourtant c’est mon oncle. Après chaque spectacle, je lui offrais de l’argent, mais je ne suis l’otage de personne et je travaille avec qui je veux! »

La chanteuse, qui se dit « humiliée », n’a pas précisé si elle a été blessée ou si elle compte porter plainte. Elle a juste ajouté qu’elle reviendra ultérieurement sur cette affaire qui défraie la chronique…