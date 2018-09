Nitdoff s’en prend au Président Macky Sall

Le rappeur Nitdoff est en colère contre le Président Macky Sall. Sur sa page Facebook, il n’a pas mâché ses mots. Voici l’intégralité de son post :

Président avec ce context social ces difficultés que nous traversons sur le mank d’eau sur l’inondation ect…. je trouve très maladroit vos pas de danse

Vu tous les manquements j’attendais un peu plus d’humilité de votre part devant vos quelques réalisations

Votre acharnement sur Khalifa sall et ce désire de le garder en prison coûte que coûte en dit long sur votre manque de confiance en vous et votre bilan

En 2018 vous envoyez la police humilier vos opposants pour des choses qui n’ont aucune gravité ni danger pour le pays

Monsieur le président dites nous combien vous allez mettre sur la table pour remplir le Bercy de vos artistes vendus ?

Combien vous avez donner pour ceux qui ont chanter vos mérites ?

Combien avez vous donner à ces promoteurs de luttes profitards et opportunistes ?

Pendant ce temps combien meurent tous les jours par mank de moyens dans les hôpitaux parce qu’ils n’ont pas de quoi se soigner

Les traitements coûtent excessivement chers et il n’y a aucune prise en charge derrière

Des gens sont morts pour que vous soyez président mais je vois que vous êtes insensible à tout ça

Tout ce qui compte à vos yeux c’est un deuxième mandat

A ce qu’il parait da nga nio liguey

Si c’est le cas ou pas je vous demande de répondre monsieur le président en commentaire merci

Ps : ne me dites pas que vous êtes occupé à travailler que vous avez pas le temps de répondre ou lire ma publication

Svp arrêtez avec ça si vous étiez occupez à travailler on l’aurait su ou ressenti répondez rek.