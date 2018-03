Nouveau clip du groupe sénégalais Brod’Earth – Rose

BROD’EARTH est le duo de frères Sénégalais qui fait parler de lui depuis le début de l’année. Installés entre Monaco et Nice, Bertin alias Bertino et Théodore, plus connu sous le nom de General Dan Dada, se complètent parfaitement.

Leurs nombreux voyages à travers l’Afrique et leur soif de découverte, ont fait grandir leur passion pour la musique, qu’ils pratiquent depuis l’enfance.

Arrivés en France en 2009, ils se lancent dans des études, mais sont vite rattrapés par leur passion commune, le chant.

Naît alors une riche collaboration de deux univers musicaux aux influences multiples.

C’est au travers de scènes rap et r’n’b mais aussi dancehall et afrobeat, que ces jeunes talents, séduisent un public de plus en plus conquis par leur identité artistique.

La sortie de leur premier album, authentique mélange de styles, qu’ils enregistrent actuellement à Nice, est prévue très prochainement.