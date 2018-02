Nouveau clip du phénomène Tyzzy Sayid – Saf Saap

Né un 21 du mois de fevrier 1991,d’origine et de nationalité sénégalaise Mohamed Sangue Ndoye de son vrai nom ou TYZZY son sobriquet,nom de scene et initiales de son concept a fait ses débuts dans le mouvement hip hop vers le debut des années 2000,commencant par le break dance,le popping,la danse debout,performant sur de nombreux scénes a coté des “X-trem b.boys” a travers sa ville natal,Dakar, le jeune “T”(ty)surnom donné par le manager de son “english club”se fait un nom et sa popularité s’agrandit,connut un enorme succés par ses pas et son style de danse unique.Forme d’éxpression,la danse a toujours était son talent,il se voyait dés a bas age au temps de la sortie des classiques des célébres groupe de rap sénégalais ,des pionniers comme “Darra-j,positive black soul,sunu flavor ,bibson ak xuman etc…dans le Hip Hop et tous ce qui etait “in” et “street”.

De nature éxpressif il découvre sa plume,dorénavant la danse lui semble trop physique et incomplete a son gout ,le jeune réalise dans sa classe de 5eme au lycée qu’il venait de s’épancher sur la derniére page de son cahier de maths

Il y est devenu accro,dépendant d’une feuille et d’un stylo,accro au point qu’il écrivait ses reves,ses peines,ses amours,un genre tout a fait poetique.

Mais avec sa passion débordante pour le hip hop cette poésie devient musicale.

