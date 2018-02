Vidéo : le « nouvel » immeuble de l’ancien international Ferdinand Coly

Coly est un véritable homme d’affaires et il a su le prouver en se lançant très tôt dans l’immobilier. Si l’ancien latéral droit et capitaine de l’équipe nationale du Sénégal a été récemment vu, il y a quelques semaines dans un reportage réalisé par Canal Plus, à Saly où il s’adonne à l’agriculture, il n’a pas quitté le monde des affaires pour autant. En atteste la publication de cette vidéo qui présente ce magnifique immeuble comme étant la propriété de l’ancien Parmesan. Egalement, il n’est pas rare d’entendre son nom revenir au sujet de certains biens immobiliers dans la capitale sénégalaise. Après sa retraite donc, le « Lion » a su réussir sa reconversion et, surtout, rentabiliser l’argent qu’il a amassé durant sa carrière de footballeur.

