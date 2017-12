Omar Pène : “on gonfle les jeunes qui se prennent pour des superstars”

Les chanteurs de la jeune génération doivent en être conscients. Au Sénégal, les anciens ont balisé la voie. Le lead-vocal du Super Diamono ne comprend pas qu’on puisse comparer des jeunes qui viennent tout juste de démarrer leur carrière avec des anciens qui ont bâti leur carrière en plus de 40 ans. Selon Baye Pène dans les colonnes de L’Obs repris par Dakarbuzz, au Sénégal, il y a une tendance à gonfler les jeunes afin qu’ils se comparent à leurs aînés.

« La chanson n’a pas d’âge. Les plus jeunes sont bienheureux, ils ont beaucoup de chance grâce à leurs aînés. Je crois qu’ils sont bien tombés et à chaque fois qu’ils ont l’occasion de parler, ils devraient leur rendre hommage et ne pas se comparer à eux. Quelqu’un qui a fait 40 ans de musique n’est pas comparable à celui qui vient de débuter. Il faut comparer ce qui peut l’être. Au Sénégal, on a tendance à tout mélanger. Ce n’est même pas bien pour les jeunes. On les gonfle, ils se prennent pour des superstars, alors qu’ils viennent à peine de commencer”, analyse Omar Pène.

