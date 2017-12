Omar Pène : « Si Viviane était une américaine kene wahatoul wahou Beyonce»

GALSEN221 – Omar Pène est prêt à passer le flambeau et, dans un entretien accordé à nos confrères de L’Observateur, ce monument de la musique sénégalaise parle de l’artiste qui, selon lui, est à même de prendre la relève.

« Il y a toute une génération, mais j’adore ce que fait Viviane. Elle a une voix extraordinaire et elle chante très bien. J’ai l’habitude de dire que si Viviane était une Américaine, on n’entendrait certainement pas parler des Beyoncé et autres. Elle a une voix qui porte et une justesse de voix terrible », a renseigné le boss du Super Diamano qui porte donc son choix sur la Reine du Djolof Band.

Et Omar Pène de conseiller la nouvelle génération sur le contenu des textes proposés : « e qu’il faut, c’est surtout savoir pourquoi on est chanteur. Si on choisit de chanter des gens, on remplit des salles pour ça. Loin de moi de l’idée de critiquer ceux qui chantent des gens ou nos aïeux… J’ai tellement de respect pour ce métier ».

