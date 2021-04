OSS 117 : ce que Nicolas Bedos a mis de lui dans ce troisième volet

Dix ans après la sortie au cinéma de “Rio ne répond plus”, le tournage du troisième volet d’OSS 17 a démarré en novembre dernier avec, derrière la caméra, Nicolas Bedos, successeur de Michel Hazanavicius. Dans le rôle-titre, les spectateurs retrouveront Jean Dujardin. L’acteur de 48 ans incarne l’agent secret depuis 2006, date de sortie du premier volet.

En exclusivité, nos confrères d’Europe 1 ont pu assister au tournage du film. Sur place, ils ont pu recueillir les premières confidences du comédien. “Déjà, dans le second film, l’époque avait évidemment changé et pas lui. Là, ça se confirme. Décidément, il ne changera pas. Et je pense qu’on a envie qu’il ne change pas, d’ailleurs. C’est un colon français, sûr de lui, qui ne fait qu’enfiler les clichés et on s’en amuse”, disait-il.

Un mélange de “chroniques” et de “cinéma”

Tout au long de leur séjour au Kenya, Nicolas Bedos et Jean Dujardin ont partagé des clichés du tournage de “OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire”. Ainsi, le réalisateur a dévoilé sur Instagram une vidéo des coulisses du long-métrage, ainsi que plusieurs photos. Quant au mari de Nathalie Péchalat, il a dévoilé en février dernier la date de sortie du projet au cinéma : rendez-vous le 3 février 2021 !

Lundi 29 juin, Nicolas Bedos était présent au Festival de Cabourg. Sur le tapis rouge de l’évènement, il a été interrogé par nos confrères du site Premiere.fr sur ce troisième volet des aventures d’OSS 117 qu’il a réalisé. Le journaliste a voulu savoir comment Nicolas Bedos avait apporté sa contribution en plus de réaliser le film. “Une certaine forme de témérité, il y a quelque chose d’un petit peu frondeur dans ce projet”, a-t-il répondu. Et de poursuivre : “C’est gonflé, ça fait un peu peur et j’ai passé quand même deux, trois années de ma vie à la télévision à me faire un peu peur et donc je me fais un peu peur comme avant. J’ai fait des films qui sont beaucoup plus sentimentaux, qui sont un peu plus doux. Là, j’ai pu mélanger les chroniques et le cinéma un peu dans cette histoire, donc ça repose un peu”.

Par Non Stop People TV