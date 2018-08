Ouganda: Un homme se rend à la police avec cinq souris et porte plainte

Un Ougandais a fait un cirque au poste de police central de Kotido, alors qu’il déposait une plainte contre la Wildlife Authority, exigeant une indemnisation pour les dommages causés par les souris

Peter Lojok Longolangiro, un homme d’affaires, a emmené avec lui cinq souris au poste de police, qu’il accuse d’avoir mangé son argent.

Longolangiro affirme que l’Autorité WildLife devrait le dédommager après avoir laissé une des espèces qu’ils devraient protéger détruire ses objets de valeur. Le père de dix enfants a révélé que c’était la dixième fois que des animaux sauvages détruisaient ses biens sans aucune compensation. La police l’a référé à un procureur d’Etat pour des conseils d’expert sur l’affaire.

Il a souligné que l’année dernière, il avait perdu toutes ses récoltes à cause des éléphants et d’autres animaux sauvages et rien n’a été fait par l’Autorité Wildlife.

Anthony Obwonyo Jabwor, le procureur de Kotido, a déclaré que l’affaire était dénuée de tout fondement. Selon ce dernier, cet incident est une leçon que l’argent devrait être gardé à la banque et non à la maison.

Le commandant de la police du district de Kotido, Alphonse Ojangole, a déclaré qu’il n’avait jamais géré un cas pareil au cours de ses douze années de service.

