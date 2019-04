Papa Boy Djiné : “Je plais beaucoup aux filles waayé Li takh ma taak Ndèye Guèye”

Le mariage entre Papa Boy Djiné et la célèbre danseuse Ndèye Guèye avait fait couler beaucoup d’encre à l’époque. Malgré tout, le jeune lutteur, qui est de 16 ans le cadet de son épouse, avait préféré ne pas répondre aux détracteurs qui s’en prennent à son couple. C’est désormais chose faite.

“Je suis un jeune assez populaire à Guédiawaye. Je plais beaucoup aux jeunes filles. Je pouvais faire le gentleman et courtiser les filles. Je ne l’ai pas fait. Je veux réussir dans la vie. C’est la raison pour laquelle je me suis très tôt marié pour me ranger et me consacrer à ma carrière. Je me suis marié pour gérer ma carrière de la plus belle des manières”, a confié Papa à nos confrères de SunuLamb.

Il conclut en déclarant : “Je suis très courageux. C’est toujours l’homme qui va à la conquête. C’est ce que j’ai fait en draguant Ndèye Guèye. Je suis un homme de défis. Je ne me dérobe jamais”.