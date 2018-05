Pape Diouf ou Waly Seck : Ndèye Guèye et Ndiollé Tall ont choisi leur camp

GALSEN221 – Ce samedi, Waly Seck et Pape Diouf se produisaient respectivement à l’esplanade du Grand Théâtre et au Cices. Deux événements d’envergure auxquels ont assisté les Sénégalais pour le dernier samedi avant le ramadan. Tiraillés, certains artistes ont eu du mal à jongler entre les deux événements, alors que d’autres ont tout simplement « choisi un camp ». C’est le cas de Ndèye Guèye et de Ndiollé Tall qui ont pris la direction du centre-ville et donc du Grand Théâtre où elles se sont fièrement affichées aux côtés du Prince des Faramareen. Réagissant à ce choix, Ndèye Guèye s’est justifiée en ces termes : « Waly m’a soutenu dans les pires moments de ma vie, c’est normal que je vienne à cette soirée, c’est mon frère ». Toutefois, il est important de préciser que cela ne veut pas dire que la danseuse et l’artiste ont tourné le dos à Pape Diouf. Pour rappel, Ndiollé a toujours soutenu que ce dernier est un frère pour elle.

Galsen221.com