Le chanteur sénégalais Pawlish Mbaye a récemment rejoint l’ONG Islamique Jamra, dirigée par Mame Makhtar Gueye. Depuis, il n’a pas hésité à poser des actes pour soutenir les missions de l’organisation. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il a brandi sa carte d’adhésion à Jamra et s’en est pris à Dof Ndeye.

Aujourd’hui, une nouvelle vidéo a été partagée par les services de Mame Makhtar Gueye sur Facebook. Cette fois-ci, on y voit Pawlish Mbaye en larmes, exprimant sa profonde inquiétude pour la santé de son mentor et leader spirituel. « Mame Makhtar Gueye est fatigué de toutes les attaques qu’il subit », dit-il. « Si jamais il venait à mourir – ce que nous ne souhaitons pas -, ses détracteurs auraient de sérieux problèmes. Je me vengerai », ajoute-t-il.

Cette déclaration de Pawlish Mbaye intervient dans un contexte de tensions croissantes entre l’ONG Jamra et certains acteurs de la société civile sénégalaise. Mame Makhtar Gueye est connu pour son engagement en faveur de la promotion de l’islam et de ses valeurs, mais il est également critiqué pour son intransigeance et son intolérance envers les opinions contraires.

Pour certains observateurs, la déclaration de Pawlish Mbaye est un signe inquiétant de la montée des tensions et des divisions au sein de la société sénégalaise. D’autres, en revanche, y voient un acte de loyauté et de dévotion envers un leader charismatique.

Quoi qu’il en soit, cette affaire met en lumière les enjeux complexes de la coexistence pacifique entre les différentes communautés et opinions au Sénégal, dans un contexte de montée du radicalisme religieux et de l’intolérance. Les acteurs de la société civile et les autorités politiques ont un rôle crucial à jouer pour promouvoir le dialogue et la tolérance, et éviter que la violence ne s’installe dans le pays.