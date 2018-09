Le rappeur Nick Conrad est dans la tourmente après la sortie de sa vidéo ”Pendez Les Blancs”. Il appelle à “crâmer”, “torturer” et mettre “une balle dans la tête” aux Blancs. Le parquet de paris a ouvert une enquête.

Le parquet de Paris a ouvert, ce mercredi une enquête pour « provocation publique à la commission d’un crime ou d’un délit ». En effet, le rappeur français Nick Conrad dans la vidéo de PLB (Pendez Les Blancs) appelle les noirs à tuer les blancs. La vidéo a été publiée sur YouTube le 17 septembre 2018, mais elle a été retirée, ce mercredi. La vidéo est très violente, Nick Conrad y déclare que “je rentre dans des crèches je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartelez-les pour passer le temps divertir les mort que ça pisse le sang”. Ces paroles choquantes ont le parquet de Paris à ouvrir une enquête. Et même le ministre de l’Intérieur a réagi. Il dénonce des “propos abjects” et des “attaques ignominieuses”.