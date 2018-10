GALSEN221 – Leurs fans attendaient avec impatience l’annonce de la date de leur mariage. C’est désormais chose faite. Jamais le dernier lorsqu’il s’agit de faire monter la sauce, Pi a révélé dans l’émission « Hello Ado », la date à laquelle lui et Eva, de la série « Pod et Marichou », feront le grand saut.